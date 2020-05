Vlammenzee in Tilburg door brand in aanhangwagen vol afval

De politie kreeg rond 00.45 uur een melding van de brand. Zowel de politie als de brandweer kwamen ter plaatse, maar toen bleek al dat er niet veel meer van de spullen in de aanhangwagen te redden was. De vlammenzee werd zo groot, dat de vlammen boven het naastgelegen huis uitkwamen.

Volgens buurtbewoners stond de aanhangwagen vol afval al weken aan de Troelstrastraat. Het is nog onduidelijk of de brand is aangestoken of dat het afval door de hitte van de zon is gaan smeulen.