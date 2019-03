Vlammenzee verwoest zes auto's in Tilburg: politie gaat uit van brandstichting

15-jarig meisje aangerand op Reeshof­dijk in Tilburg, verdachte (19) snel gepakt

9:09 TILBURG - Op de Reeshofdijk in Tilburg is zaterdagavond rond 22.00 uur een 15-jarig meisje aangerand. Ze is onzedig betast. Binnen een kwartier pakte de politie een 19-jarige Tilburger op.