Vlammenzee verwoest zes auto's in Tilburg

Met een verhaal in bed bij Straat op Tilt in Tilburg

23 maart TILBURG - De Boekenweek is in Tilburg begonnen met Straat op Tilt. Mensen kregen zaterdag verhalen en gedichten te horen op verrassende manieren en ongewone plekken. Het evenement, dat voor de derde keer plaatsvond, was een voorproefje van het jaarlijkse literaire festival Tilt.