Vliegbasis Gilze-Rijen ligt stil om demontage van twee grote vliegtuigbommen

Dode gevonden in woning Tilburg, 37-jarige man aangehou­den als verdachte

19 maart TILBURG - In een woning aan de Hoefstraat in Tilburg, vlakbij het Rosmolenplein, is woensdagnacht een overleden persoon gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Een 37-jarige man uit Tilburg is aangehouden als verdachte. Hij meldde zich in de loop van de ochtend op het bureau en zit nog vast.