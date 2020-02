Vlinderboom-monument tegen zinloos geweld komt in de Reeshof: eerste vlinder is voor vermoorde Hennie de Laat

TILBURG - Slachtoffers van zinloos geweld krijgen er in Tilburg een herdenkingsplek bij. Op 21 februari wordt het vlinderboom-monument onthuld aan de Campenhoefdreef in de Reeshof. Elke vlinder staat voor een slachtoffer dat door geweld om het leven kwam.

De vlinders worden bevestigd op het monument, een rechtop staande boomstam met een plaquette: ‘Geweld eindigt waar respect begint. Stop zinloos geweld.’

De eerste vlinder is voor Hennie de Laat, de Tilburgse die eind 2017 werd vermoord. Haar dochter Nina Mekes zal tijdens de onthulling aanwezig zijn en de vlinder ophangen, zegt Hennie Jacobs. ,,Ik heb destijds ook in de stille tocht voor Hennie meegelopen.”

Nadine Beemsterboer

De Tilburger nam het initiatief voor het monument, dat naar voorbeeld is van de vlinderrots die sinds 2014 in Hoorn staat. Die is opgericht na de moord op Nadine Beemsterboer.

De 20-jarige vrouw werd in 2006 door haar ex-vriend om het leven gebracht. Haar vader zal ook aanwezig zijn in Tilburg om tijdens de onthulling een plaatje op de boom aan te brengen. Jacobs: ,,Want Nadine heeft al een vlinder op het monument in Hoorn.”

Zelf slachtoffer zinloos geweld

Jacobs zet zich al jaren in voor de Nadine Foundation, de stichting die zich bezighoudt met het bestrijden van zinloos geweld. Zelf was hij in 2008 slachtoffer van zinloos geweld, toen een man hem vanuit het niets in elkaar sloeg.

Belangstellenden kunnen straks via Jacobs een vlinder bestellen voor op het monument. De vlinders worden gemaakt door leerlingen van het ROC Tilburg.

Tekst loopt door na de foto.

Volledig scherm De sokkel voor het monument tegen zinloos geweld is gereed. De vlinderboom komt te staan tegenover de horecazaken aan de Campenhoefdreef. © Hein Eikenaar

Tilburg kent al een monument tegen zinloos geweld, de boekenkast bij de Heikese kerk. Daar had de vlinderboom wat Jacobs betreft ook in de buurt mogen staan, maar met de plek in de Reeshof is hij zeer tevreden. Die kwam er op suggestie van de gemeente naar aanleiding van een recente reeks straatroven en mishandelingen in wijk.