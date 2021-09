Vlinders geplaatst op monument tegen zinloos geweld: ‘Zodat deze mensen niet vergeten worden’

TILBURG - ‘Geweld eindigt waar respect begint. Stop zinloos geweld.’ Dat is de leus die op het in februari 2020 onthulde Vlinderboom-monument staat. Afgelopen weekend werden metalen vlinders met de namen van slachtoffers van zinloos geweld geplaatst. ,,Zodat deze mensen niet vergeten worden.”

Het verdriet hing tussen de rijen klapstoeltjes, zaterdagmiddag op een grasveldje naast het Pannenkoekenparadijs aan de Campenhoefdreef, nabij het Reeshofpark. Daar woonden tientallen nabestaanden van slachtoffers van zinloos geweld de plaatsing van metalen vlinders met daarop de namen van hun dierbaren op de Vlinderboom bij. Armen werden om schouders en ruggen geslagen, handen in handen gestrengeld en papieren zakdoekjes gedeeld.

,,Mijn andere dochter en ik vonden het belangrijk om hierbij te zijn”, zegt Cor van der Giesen, die in 2015 zijn dochter Lieke verloor na een geweldsincident. ,,De namen van deze slachtoffers mogen niet vergeten worden. Voor de nabestaanden ontstaat er op deze manier saamhorigheid en dat helpt in het rouwproces. Zo hebben we het gevoel dat we er niet alleen voor staan”, zegt Van der Giesen.

Bewustzijn

Onder begeleiding van muziek werden de groepjes nabestaanden een voor een naar voren geroepen om de door leerlingen van ROC Tilburg vervaardigde vlinders vast te boren in het hout van de boomstam. Voordat een minuut stilte werd afgekondigd, werd de namenlijst met daarop twintig slachtoffers afgelezen.

Onder de aanwezigen ook Eveline Warman, die zowel haar zus Renate als broer Rudy van der Hoeven door geweld verloor. ,,Dat is nu 26 en vijftien jaar geleden, maar ze mogen nooit vergeten worden. Er moet in de hele wereld bewustzijn worden gecreëerd over wat zinloos geweld oplevert. Het is allemaal onnodig leed dat veroorzaakt wordt.”

Tamara Faas uit Tilburg, die met Warman is meegekomen naar de bijeenkomst, was een vriendin van Renate van der Hoeven. ,,Ik woon hier drie straten verderop. Nu kan ik hier met mijn kinderen naartoe komen en Renate herdenken.”

Strijd

Het monument is een initiatief van Hennie Jacobs, die in 2008 zelf drie keer werd mishandeld. Zonder reden, door dezelfde dader. Sindsdien strijdt hij voor slachtoffers van zinloos geweld. ,,Dit is een mooie dag”, zegt de Tilburger -gehuld in een T-shirt met opdruk ‘Stop zinloos geweld- dan ook. Hij kreeg hulp van Daniel van Berlo uit Helmond, die zijn vader Theo verloor door geweld.

De Vlinderrots in Hoorn -ook een plek waar geweldsslachtoffers worden herdacht- diende als voorbeeld voor het Tilburgse monument. Door coronarestricties konden na de plaatsing van de eerste vlinder -voor de vermoorde Hennie de Laat uit Tilburg- andere naamplaatjes nog niet bevestigd worden. Nu wel, en wat Jacobs betreft blijft het daar niet mij. ,,Ik zou willen voorstellen om ieder jaar een dag als deze te organiseren.”