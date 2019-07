Vloer wordt wel erg heet: Tilburgse onderburen blijken wiet te kweken

Video Snikheet en ziekjes, Luchtbuks Ria schiet toch een foto

16:09 TILBURG - Ziek of niet, Ria van Dijk (99) wil per se naar de kermis om een foto te schieten bij de Schietsalon. De Tilburgse is een fenomeen, maar dit jaar is ze zenuwachtig. ,,Ik ben bang om te vallen.”