Vluchtauto gevonden van tbs’er die Tilburger doodschoot: ‘Voortvluchtigen mogelijk van uiterlijk veranderd’

Een witte Volkswagen Golf mét zonnedak speelde een hoofdrol in de razendsnelle uitbraak van Luciano Dijkman en Sherwin Windster - Hij schoot in 2015 de Tilburger Mick Pitai dood, tijdens een uit de hand gelopen roofoverval - uit de Nijmeegse Pompekliniek afgelopen dinsdag. Twee dagen later vond de politie de wagen terug in Amsterdam en hield de eigenaar aan. Zo is maandag pas bekendgemaakt.