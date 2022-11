Vluchtelingen kunnen drie jaar langer in Diessen blijven, ondanks stevige kritiek op burgemeester

Voormalige kappers­boot kiest als De Belinda het ruime sop: ‘Mooi hè?’

TILBURG - In de Piushaven is een nieuw restaurant van wal gestoken: De Belinda, in de voormalige kappersark van beton. Chefkok en ondernemer Giel van Schaaijk kiest in zijn derde Tilburgse zaak voor een iets eenvoudigere koers.

10 november