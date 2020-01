Vluchtelingenhulp vrijwilligers in Westelbeers gaat door: ‘Nieuwkomers nu dorpsvrienden’

Video Flinke brand op zolder van monumen­taal pand karaokebar in Tilburg

7:53 TILBURG - In het pand van karaokebar The End Karaoke en kledingwinkel Vive aan de Heuvel in Tilburg is dinsdagnacht rond 00.30 uur brand uitgebroken. De brand ontstond op de zolder van het café, waar de opslag is. Rond 1.30 uur was de brand onder controle.