Vluchtelingenopvang van de fraters in Udenhout stopt: ‘Het wordt te veel’

Het lijkt stil in fraterhuis de Vuurhaard in Udenhout. Of toch niet? ,,Ik hoor de kleine van dat stelletje uit Syrië huilen", zegt frater Ad de Kok. Binnenkort nemen de fraters afscheid van de laatste vluchtelingen, na twintig jaar opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die nergens anders terecht konden. Behalve bij de fraters van Tilburg, in Udenhout.

Voormalig Joegoslavië

De eerste klanten van de Vuurhaard - vijf fraters en een kring vrienden - waren gezinnen uit voormalig Joegoslavië. De Kok: ,,Ik bewaar goede herinneringen aan die tijd. Deze mensen waren welkom in Nederland, en konden een redelijk succesvolle start maken. Ze waren ons ook dankbaar. We hielden spelletjesavonden, we gourmetten samen, en ze brachten jong leven in ons fraterhuis." Later veranderde de populatie: veelal jonge mannen uit landen als Guinée, Benin, Ghana, Afghanistan, Iran en Irak vonden bescherming in de Vuurhaard. De Kok: ,,Je wilt barmhartig zijn, daarom zijn wij ook fraters geworden. Maar je wordt ook ouder, ik ben nu 75 jaar. Het wordt wat veel voor ons, daarom stoppen we ermee."

Quote Een slordige 20.000 mensen hebben hier gegeten, die hebben we toch wat bij kunnen brengen over wat het betekent om vluchte­ling te zijn Ad de Kok, Frater

Het eetcafé

Veel mensen uit de regio kennen de Vuurhaard van het eetcafé, dat de fraters en de vluchtelingen tweemaal per maand organiseerden. Het verbond de vluchtelingen met de gasten, doorbrak de sleur van het wachten op een verblijfsvergunning en de financiële opbrengst vormde een welkome aanvulling in de huishoudportemonnee van de fraters. ,,Een slordige 20.000 mensen hebben hier gegeten, die hebben we toch wat bij kunnen brengen over wat het betekent om vluchteling te zijn", vertelt Ad de Kok.

Volledig scherm © Marlies Van Iersel

In al die jaren vingen de fraters een slordige zevenhonderd mensen op. ,,We hebben altijd het gevoel gehad dat onze mensen welkom waren in Udenhout. Ze hebben ook genoten van de rust van dit dorp." Met slechts een derde bestaat na vertrek nog contact. ,,Begrijpelijk. Die mensen beginnen aan een nieuw leven, en dat eist veel energie."

Ad de Kok: ,,Dit werk past goed bij onze congregatie. Barmhartigheid is een belangrijk begrip voor ons. We zetten ons werk voort in Sparrenhof in Tilburg, waar we kansarme jongeren een leuke vakantieweek bezorgen, en in Zin in Werk in Vught, waar we cursussen over spiritualiteit in zorg en bedrijfsleven verzorgen." De fraters blijven voorlopig wel in Udenhout wonen.