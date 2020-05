Voedsel voor militaire missie voedt Tilburgse magen

,,Het is echt een feestje voor de mensen”, zegt Fabienne Verheijen, persoonlijk begeleider van cliënten van Siza in de vestiging aan de Mahlerstraat. Op de oprit hebben zes militairen een mobiele keuken geplaatst, waar met precisie en discipline gewerkt wordt. Ze warmen de gerechten op, doen ze in boxen en overhandigen die aan de begeleiders, samen met dozen vol boterhammen en broodjes met beleg. Alle verpakkingen worden zorgvuldig gereinigd. Het hele proces verloopt snel en efficiënt, zoals je van militairen mag verwachten.

Drie dagen in de weer

Drie dagen lang zijn de leden van de Dienstencompagnie in de weer in Tilburg. Woensdag hebben ze bij een vestiging voor kinderen en jongeren aan De Schans ook een speelterrein gereinigd en er planten geplaatst. “Eigenlijk zouden we meegaan op oefening”, zegt groepscommandant Roderick Hennekes. “Er waren oefeningen gepland in België, Duitsland en Belize. Die laatste zou tien weken duren. Er was dus flink wat eten ingekocht. Op het laatste moment kregen we te horen dat we in Nederland moesten blijven, vanwege de corona-uitbraak. We hebben toen gezocht naar een goede bestemming voor de maaltijden.”