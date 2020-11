Voedselallergie Anne positief belicht in kleurijk prentenboek

,,Als het is er niet is, maak ik het zelf", dacht Martine Cools-Caspers (38) uit Berkel-Enschot. En dus maakte ze een prentenboek voor kinderen over voedselallergie.

Het boek Anne krijgt een taart! presenteerde ze in de klas van haar dochter én hoofdpersoon Anne (4). ,,Een boekpresentatie kan nu niet, maar dit voelt voor mij als dat officiële moment'', zegt Cools. Het boek gaat over een meisje dat door haar allergie geen taart mag eten zoals andere kinderen maar voor haar verjaardag een speciale taart krijgt.

Ombuigen

Met het boek wil Cools kinderen laten weten dat ze niet de enige zijn met een voedselallergie. ,,Anne ervaarde alleen de negatieve kanten van haar allergie. ,,Mag ik dat echt niet?'', vroeg ze ons dan steeds. Dat negatieve gevoel wilde ik ombuigen. Dat je ondanks je allergie ook lekker kunt eten. Nu weet ze waarom en begrijpt ze het beter.'' De tekeningen en teksten zijn door Cools allemaal zelf gemaakt. ,,In kindertaal wil ik kinderen uitleggen wat er speelt. En in tweede instantie hun omgeving uitleg geven.''

Dat het een boek werd voor iedereen, was niet meteen het plan. ,,Mijn eerste idee was een boekje over en voor Anne met een verhaal en tekeningen en dat digitaal af te drukken. Maar gaandeweg kwam ik er achter dat er geen kinderboeken zijn over voedselallergie. Het zijn vaak boeken die gericht zijn op oudere kinderen en die geven vooral informatie. Toen dacht ik breder.''

Recepten

Met haar onderwijsachtergrond en droom nog eens een prentenboek te maken, kwam van het een het ander. Het resultaat is een vrolijk gekleurd prentenboek met een op kinderen afgestemd verhaal, de recepten van de taarten uit het boek en uitleg over voedselallergie. ,,Een kinderallergoloog van het Sophia Kinderziekenhuis en de mensen van de Stichting Voedselallergie keken over mijn schouder mee naar de teksten.''

Cools geeft het boek in een oplage van 450 exemplaren in eigen beheer uit. ,,Een bureau heeft me geholpen met de lay-out en het drukken, maar ik bepaalde de opmaak, kleuren en lettertype.''

Het boek is verkrijgbaar via haar website en de Primera in Berkel-Enschot. ,,Via Facebook heb ik al veel leuke reacties gehad op de aankondiging van het boek en zelfs al bestellingen. Mensen kunnen er wat mee.'' En de hoofdpersoon zelf? Die vat het goed samen: ,,Het boekje is van mama en ik sta er in.''