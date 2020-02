Voedselbank blijft worstelen met ruimtegebrek en denkt na over verhuizing

Tjeuke wil maar niet ouder worden in Kruiken­stad: wederom z'n 11e verjaardag in 013

24 februari TILBURG - Tjeuke was maandag jarig in Kruikenstad. En verdomd, net als vorig jaar en trouwens ook het jaar daarvoor is hij 11 jaar geworden. De familie kwam het in groten getale meevieren.