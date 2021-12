Voedselbank Broodnodig tot aan de nok gevuld met gedoneerde kerstpakketten: ‘Het is ongelooflijk’

,,Ik hoop dat er een warme trui tussen zit. Of een goed paar schoenen.” De nachten brengt hij door bij daklozenopvang Traverse, maar de kou overdag is pittig, vertelt de man die buiten wacht bij voedselbank Broodnodig. ,,Joh, wat is het koud. Vooral nu met corona alles dicht is.” In de LocHal kun je je gelukkig nog wel even opwarmen, zegt hij, maar niet dagen aaneen.



Zoals veel mensen staat de dakloze in de flinke rij bij Broodnodig. Om de hoek wacht een klein hart onder de riem in koude dagen, naast het uitgereikte eten - van een brood tot broccoli - staan er dit keer ook dozen vol ‘hartverwarmende spullen’. Ingezameld door de bewoners van de naastgelegen wijk Theresia. Op het binnenplein tekent zich een muur van dozen af. ,,Het is ongelooflijk”, zegt Dorith van der Lee, één van de initiatiefnemers.