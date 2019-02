Voedselbank Loon op Zand: ‘We kunnen meer cliënten helpen’

Onderne­mers overwegen vertrek uit Hilvaren­beek door ruimtege­brek bedrijven­ter­rei­nen

9:22 HILVARENBEEK - Een aantal ondernemers dreigt uit Hilvarenbeek te vertrekken vanwege het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden in de gemeente. Dat is een van de conclusies van het Economisch Platform, dat onderzoek deed naar het tekort aan bedrijventerrein in Hilvarenbeek. Er is vraag naar ruim 10 hectare, terwijl er momenteel nog maar één kavel van zo’n 2700 vierkante meter beschikbaar is.