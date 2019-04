Voedselbank Tilburg vangt nog bot met verhuissteun

TILBURG - Voedselbank Tilburg is dringend aan verhuizing toe, maar de gemeente Tilburg is vooralsnog niet bereid daarbij ook financieel te helpen.

,,We groeien hier tegen de klippen op”, zegt Martin de Kok, voorzitter van Voedselbank Tilburg. Het pand aan de Beelaerts van Bloklandstraat herbergt zowel de lokale voedselbank als het distributiecentrum voor 32 voedselbanken in Zuid-Nederland. ,,Het is veel te klein en dat leidt ook tot riskante en onwerkbare situaties voor onze vrijwilligers.” De ruimtenood komt ook doordat de nadruk steeds meer op verswaren is komen liggen, hetgeen forse koel- en vriesruimtes noodzakelijk maakt.

De gemeente erkent de noodzaak van nieuwe huisvesting, maar ziet vooralsnog geen reden om daar ook de portemonnee voor te trekken. ,,De huisvesting is een nieuw element dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid overstijgt", schrijft wethouder Esmah Lahlah in een brief aan de gemeenteraad. Ze is wel bereid te helpen bij het zoeken naar nieuwe huisvesting. Zij heeft de voedselbank gevraagd de kosten en financiering van het distributiedeel inzichtelijk te maken. De gemeente is volgens haar, met jaarlijks 108.000 euro, al ruimhartig met subsidie.

In vrieskou wachten op pakket

Volgens De Kok is het wel degelijk gerechtvaardigd dat de gemeente voor de helft van de kosten bijspringt. ,,Van de bijdragen van de andere voedselbanken hebben we de eerste twee ton gereserveerd voor nieuwe huisvesting. Maar het zit net zozeer in de groei van Voedselbank Tilburg. We begonnen hier 15 jaar geleden met vijftig Tilburgse klanten. Het afgelopen jaar groeiden we van 375 naar 504 huishoudens en inmiddels is het 550. Dat is een vertienvoudiging. Mensen hebben de afgelopen winter soms lang in de vrieskou en regen lang moeten wachten om hun pakket in ontvangst te kunnen nemen.”