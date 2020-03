‘Voel jezelf niet schuldig als je niet sport. Want júist bij stilstand zie je de details’

Nu trekt de wereld keihard aan de rem. Ze ontneemt ons onze geliefde vrijheid. De vrijheid om te zuipen in cafés. Te vreten in restaurants. Te schreeuwen en te zingen in stadions en poppodia. De vrijheid om het leven dat we leefden te vieren. Plots is dat leven verworden tot een grote lege bladzijde die we zelf moeten vullen. De vraag is: wat doen we ermee. Kleuren we 'm in of laten we 'm leeg?