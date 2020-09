Voelen en proeven op Herenboerderij Alphen: ‘Ik zei meteen: dit is precies wat we zoeken’

ALPEN - Het was een reis van drie jaar, maar zaterdag was het zover. Met een knip door het zelfgemaakte lint opende voorzitter Nol van den Berg officieel de Herenboerderij Alphen.

Voor coöperatievoorzitter Nol van den Berg was het een gedenkwaardig moment. ,,Zo'n drie jaar geleden hadden we het plan om ook in de omgeving van Tilburg een herenboerderij te starten. Boxtel was wat dat betreft voor ons een voorbeeld. Toen de boerderij aan de Goedentijd in Alphen in beeld kwam, zei ik meteen: 'dat is precies wat we zoeken'."

Met het vinden van boer Erik en de dagelijkse support van oorspronkelijke bewoonster Gina van Gorp als steun en toeverlaat was de basis gevonden. ,,Na de Algemene Ledenvergadering in januari hadden we meteen 130 instappers: nu zitten we met 223 certificaathouders en 420 monden al prima op koers. Op basis van de 14 hectare grond die nu gepacht wordt, kan de coöperatie ongeveer 500 monden aan."

Betrokkenheid

De betrokkenheid van de leden is daarnaast groot. ,,Prachtig om te zien hoe iedereen vanuit zijn kwaliteiten een bijdrage levert. Of het nu de verbouwing van de ligboxenstal is of het opzetten of beheren van de internetsite, we hebben kennis in huis."

De aan de opening verbonden inloopdag is vanwege de coronamaatregelen opgesplitst in drie groepen. ,,De laatste maanden was dit wel lastig; we hebben de komst van de vrijwilligers op het land en binnen moeten spreiden. En ook het afhalen van de groenten, twee keer per week, deden we via een 'ophaalstraat' vanuit de auto; dan mis je het persoonlijk contact."

De eerste oogstcijfers zijn indrukwekkend: zo'n 500 spitskolen, 2000 rode bieten, 2650 courgettes en maar liefst 29.000 eieren zijn door de leden opgehaald. Nol: ,,Het eerste vlees komt binnenkort: zes varkens hebben onlangs de boerderij verlaten. Die komen ingepakt terug voor onze vriezer."