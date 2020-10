Voetbal zonder ouders bij FC Tilburg: vanaf de parkeerplaats turen naar voetballende dochter

TILBURG/GOIRLE - Een uitgestorven kantine en nauwelijks ouders langs het veld, maar toch wordt er gevoetbald. Vrijwel iedereen is het eens met die maatregelen: ,,Voor de kinderen is het goed dat er gespeeld wordt."

Normaal gesproken was het een lucratieve zaterdagochtend geweest voor de clubkas van FC Tilburg, met een toernooi voor mini's naast de reguliere jeugdwedstrijden. ,,Vijftig spelertjes en vijftig ouders extra die blijven hangen", rekent jeugdvoorzitter Sjaak Cox van FC Tilburg voor. ,,We hebben nog getwijfeld om toernooi door te laten gaan, het is veel geregel. Van mij hadden ze de competities drie weken stil mogen zetten, maar dit is voor de kinderen beter. En gelukkig houdt iedereen zich goed aan de regels."

Die regels zijn naast de al gangbare maatregelen dat ouders van de uitspelende ploeg -als die voor vervoer hebben gezorgd- nog wel het sportpark op mogen, terwijl ouders van het thuisspelende team hun kroost slechts tot aan de poort mogen brengen. Bij FC Tilburg werd een hek open gegooid waardoor een rondje met een soort kiss&ride zone ontstaat.

Taxichauffeur

,,Ik voel me net een taxichauffeur", zegt Dennis van Riel, die samen met zoons Tygo, Jari en Raf op bezoek is bij FC Tilburg. De jongste speelde vanmorgen al een thuiswedstrijd bij Zigo, nu wordt Jari afgezet voor een uitwedstrijd bij FC Tilburg. ,,En dan zometeen door naar Diessen voor de wedstrijd van Tygo", zegt Van Riel. ,,We redden het net om nog tien minuten te blijven kijken." Ondanks de vele kilometers een drukke ochtend met veel plezier. ,,De jongens hebben lang niet gespeeld." ,,Jammer dat er geen supporters konden kijken", vindt Raf. ,,Papa is altijd heel fanatiek." Invloed op het resultaat had dat niet, want Raf won met 13-1.

Toch hadden ook sommige ouders van thuisspelende voetballertjes een manier gevonden om de thuiswedstrijd te kijken. Namelijk op de parkeerplaats achter een met rood-wit gespannen lint, waar Debralee van de Ven met paraplu boven haar hoofd in de verte staat te turen. Ergens op het achterste veld vertoont dochter Soleil haar voetbalkunsten. ,,Ze heeft als enige in het team roze met zwarte voetbalschoenen, daar let ik op", zegt Van de Ven. ,,Ze zijn allemaal nog klein, dus als er wat gebeurt wil ik wel in de buurt zijn." Ideaal is het niet, vindt ze. ,,De lol gaat er zo wel een beetje vanaf. Misschien dat ik zo toch maar even in de auto ga zitten."

E-tickets

Bij VOAB in Goirle wordt sinds dit weekend gewerkt met e-tickets. Spelers, begeleiders en bestuursleden van zowel de thuisploeg als bezoekende verenigingen krijgen vooraf een ticket gemaild dat op de parkeerplaats gescand wordt. ,,Zo weten we zeker dat het controleerbaar en makkelijk te beheersen is. Dit hebben we afgekeken van de hockeyclub in Tilburg", zegt voorzitter Ad Mallens. En dat werkt, ondervond penningmeester Janot Embregts, die zaterdagochtend bij de poort stond. ,,Mensen zijn rustig en hebben weinig commentaar. Er is veel begrip het werkt hartstikke goed."

Zonder e-ticket, maar met paraplu en -mocht het nodig zijn- ook een mondkapje in de jaszak staat voetbalvader Tomas bij FC Tilburg naar zoontje van SVSSS uit Udenhout te kijken. ,,Schik me graag naar regels, heb indruk dat iedereen dat hier doet. Goed dat het doorgaat, zo kunnen kinderen toch hun energie kwijt." Volgende week staat er een thuiswedstrijd op het programma. ,,Dan ga ik denk ik bij ons ook maar op de parkeerplaats staan."