Voetbalclinic voor PSV-speelster Nurija: ‘Na de uitzending van Spoorloos wilde ik haar helpen’

REPORTAGE Het leven gaat net ietsje anders door in ‘besmet’ Loon op Zand

16:08 LOON OP ZAND - In het dorp van de eerste Nederlandse coronapatiënt is de paniek ver te zoeken. Nuchterheid regeert in Loon op Zand, ook nu daar het aantal besmettingen oploopt. Verslag van een rondje om de kerk, kroeg en (lege) kantine. ,,Kussen doen we later wel weer.”