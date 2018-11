Voetbalclub SVG in Tilburg verwelkomt olympische vlam voor dames G-voetbal

Janssens laat bezoekers dolen in de mist

10:53 TILBURG - Licht is het belangrijkste gereedschap van Ann Veronica Janssens. De Belgische kunstenares toont in De Pont in Tilburg lichtkunstwerken, maar ook een mistinstallatie waarbij de toeschouwer gedesoriënteerd ronddoolt in een kleurige nevel.