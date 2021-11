Voetballer Mohamed Ihattaren koopt villa in Tilburgse wijk Stokhasselt-Zuid voor ruim 1 miljoen

Sampdoria verliest de grip op Mohamed Ihattaren, die niet reageert op oproepen van de club

De situatie van Mohamed Ihattaren bij Sampdoria is verder verslechterd. De clubleiding is op dit moment niet eens in staat om hem telefonisch te pakken te krijgen, zo meldt de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. Technisch manager Daniele Faggiano laat vanuit Genua in een reactie aan het ED weten niet te willen reageren op de situatie van de 19-jarige voormalig PSV'er.

21 oktober