Voetballers raken geen veld kwijt in Goirle, herverdeling van ruimte is wel nodig

Zoon slaat spullen van zijn moeder kort en klein: ‘Ik hoop dat het weer als vroeger wordt’

29 september GOIRLE - De band tussen een moeder en zoon laat zich niet zomaar doorknippen. Ook niet als hij in een boze bui allerlei spullen kapot gooit, zoals de 30-jarige N.S. deed in mei dit jaar bij zijn moeder in Goirle. Toen stonden de twee tegenover elkaar, inmiddels denken ze er heel anders over. ,,Het is mijn moeder, die kun je niet zomaar alleen laten”, zegt de verdachte tegen de politierechter in Breda.