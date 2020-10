Voetballertjes van VV Dongen en Baronie voor één dag echte profs: ‘Zet het bad alvast aan, mam’

DONGEN - De voetballertjes van JO11-1 van VV Dongen en Baronie uit Breda beleefden zaterdag een hoogtepunt in hun nog prille carrière. Bij gebrek aan publiek door corona werd de wedstrijd tussen de twee teams gebombardeerd tot Match of the Day 2.0 en beleefden zij het duel en alles eromheen als echte profs.

Volledig scherm Met z'n allen voor de camera. © Pix4Profs / Joris Knapen Het idee kwam van Dongen-trainer Xam van Domburg (21), die het duidelijke gemis van toeschouwers langs de lijn wilde compenseren: ,,Spelen zonder publiek is echt heel treurig. Voor de spelers die hun familie trots willen maken; maar ook voor de ouders en opa's en oma's. Er is namelijk niets mooiers dan om je kroost te zien sporten. Toen dacht ik: als dat niet langs de lijn kan, doen we het door de wedstrijd live te streamen via Facebook. Ik zit zelf in de sportjournalistiek en heb de spullen daarvoor, dus dat was zo geregeld. Baronie was ook meteen enthousiast en zo ging het balletje rollen.”

De live-uitzending was echter niet het enige. ,,We wilden de spelers zoveel mogelijk het gevoel geven dat hun grote voorbeelden van bijvoorbeeld Ajax en Willem II ook iedere week hebben. Dus compleet met interviews na de wedstrijd, een analyse met de trainers in de rust en nog veel meer zaken die horen bij het echte profleven.”

Interviewtjes

Zo was Van Domburg vrijdagavond al druk bezig met het klaarleggen van de tenues in de kleedkamer. Voor de reportages en interviews werd de 14-jarige Liza Hamers ingeschakeld. Van Domburg: ,,Zij is de oudere zus van teamlid Samuel en geïnteresseerd in journalistiek. Dus zij was de aangewezen persoon voor het maken van de wedstrijdbeelden en interviewtjes." Op het hoogtepunt trok het duel 62 kijkers via Facebook.

En zo werd een jeugdwedstrijd die werd afgewerkt op een sportpark waar in deze tijden gewoonlijk een doodse, onwerkelijke sfeer hangt, omgeturnd tot een vrolijke happening waarover de voetballertjes nog lang zullen napraten. Het werd uiteindelijk 2-3 voor Baronie ,,Maar," zo lieten de trainers van beide teams weten: ,,De eindstand is eigenlijk dat we allemaal een leuke ochtend hebben gehad. Dat is het belangrijkste."

Baronie-speler Tommie Roose (10) stond na afloop professioneel de pers te woord: ,,Een verdiende overwinning. Wij waren gewoon beter." Dongen-speler Raf Moelands (10) kon niet lang treuren over de nederlaag: ,,Wel jammer dat we in de laatste minuut geen penalty kregen." Hij maakte van de nood een deugd door moeder Olga via de live-uitzending een belangrijke boodschap door te geven: ,,Mam, zet het bad maar alvast aan, want ik heb het koud!"

Volledig scherm Media-aandacht voor de voetballers. © Pix4Profs / Joris Knapen

Volledig scherm Op het sportpark in Dongen. © Pix4Profs / Joris Knapen