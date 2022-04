Voetbalvriend Robin van Persie zei: ‘Op een dag komt het goed’. Op die dag wacht Alhaji nog steeds

In de sober ingerichte woonkamer in een flatje in Tilburg-West haalt Alhaji Sesay op zijn mobieltje de Feyenoord-teamfoto tevoorschijn, gemaakt in stadion De Kuip. ,,Kijk, dat ben ik, op de onderste rij.” Het is speelseizoen 1998/99 en hij is een voetbalbelofte, net zoals de jongen twee plaatsen links van hem. ,,Dat is Robin van Persie.”