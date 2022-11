Voetganger belandt bij aanrijding onder wiel van bestelwagen in Tilburg

Wat doet Van Gogh met jou?

Het is een even wonderlijke als adembenemende ervaring om te zien hoe de grenzen tussen muziek, beeld, artiest en publiek vervagen bij Van Gogh in Me. Een audiovisueel spektakel waarin kunstwerken van Vincent van Gogh en Gustav Klimt tot leven komen op muziek van onder anderen Debussy, Mahler en Schönberg.

3 november