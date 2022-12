Voetganger gewond bij botsing met bus in Tilburg, passagier loopt letsel op door noodstop

Twee mannen opgepakt met inbrekers­werk­tuig in Tilburg, politie onderzoekt inbraak­golf in regio

TILBURG - In Tilburg zijn dinsdagochtend een 39-jarige Tilburger en een 32-jarige man uit Woerden aangehouden. De politie hield hem aan omdat ze rond 04.00 uur met hoge snelheid vanaf Waalwijk Tilburg binnenreden. In Waalwijk was eerder op de avond een inbraak gepleegd en in de kofferbak van hun auto lag inbrekerswerktuig.

12:33