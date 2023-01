Voetganger op A58 bij Gilze zwaargewond door aanrijding met vrachtwagen, weg blijft uren dicht

Opvang voor slachtof­fers van eergerela­teerd geweld in Goirle zit bomvol

GOIRLE - Ze worden bedreigd met de dood, dus grote spoed bij opname is er altijd voor de slachtoffers van eergerelateerd geweld die Sterk Huis in Goirle opvangt. Maar de opvang zit overvol, dus moet de selectie veel strenger. ,,Meer dan ooit kijken we wie we een plek geven en wie kan uitstromen.”

6:09