Vogelnestkastjes tegen de rupsenoverlast in Hilvarenbeek, maar ook voor de gezelligheid

In alle vroegte wordt het uitgiftepunt bij het 'clubhuis' in Baarschot ingericht. Drie aanhangers vol met houten plankjes, doosjes schroeven en een flinke hoeveelheid spijkers worden klaargezet door de vrijwilligers. ,,Twee weken geleden deden we een oproep aan clubs en verenigingen om vogelnestkastjes aan te vragen en op te hangen. We rekenden op 250, maar we delen er vandaag 1300 als bouwpakket uit.", vertelt Pieter Denissen van de VNMH. Met de kastjes hoopt de vereniging meer ringmussen, kool- en pimpelmezen te trekken. Deze eten eikenprocessierupsen, die afgelopen zomer op veel plaatsen overlast gaven. ,,Vandaag is de eerste stap. De tweede is zaaien en planten van bloemen en planten waar andere natuurlijke vijanden van de rups op af komen. Als laatste gaan we de vleermuis een handje helpen, ook een natuurlijke vijand."

Last van rupsen

Het is nog geen negen uur: de velden zijn nog wit van de vorst maar de stemming is opperbest. Als een ware gastheer ontvangt Denissen de afhalers. De eerste zijn René Kerstens en Marijke Mombers. Zij komen namens buurtvereniging Groot Loo uit Hilvarenbeek 30 kastjes halen. ,,We wonen in het buitengebied en hebben echt last van de rupsen en hun haren. Vandaar dat we hier graag aan mee werken. Bovendien is het in elkaar zetten een leuke activiteit voor de hele buurt."

Er zijn veel buurtverenigingen die mee doen. Ook Erik en Petra van der Geest met hun zoontje Niek namens De Bijhouwers. ,,Iemand tipte me over de actie. Toen heb ik de buurt gemailed. Iedereen was enthousiast en nu komen we er vijftien ophalen", zegt Petra. Niek helpt ondertussen mee de plankjes in boodschappenkratten te doen. ,,Ik moet nog wel even bedenken wanneer we gaan klussen. Maar dat komt wel. We maken er een gezellige activiteit van met de hele buurt." De combinatie van de natuur een handje helpen en samen bezig zijn sprak ook Julian van de Sande van buurtvereniging Zandlichters aan: ,,Gezellig met de buurt en meteen de kinderen natuurbewust maken." In hardloopkleren komt Arja van den Broek de 22 gereserveerde kastjes ophalen. ,,We gaan ze straks al met de hele buurt in elkaar zetten." Als hardloopster ervoer ze hoe vervelend de rupsen en hun haren zijn. ,,Ja, ik had er last van. En het was ook niet zomaar over. Dus deze actie is een goeie zet!"