Voiceless protest tegen misstanden in Bio-industrie in Tilburg

Quadrijder zit vast in drijfzand in Tilburg

14:10 TILBURG - Het avontuur van een quadrijder op het bouwterrein achter de bioscoop aan het Olympiaplein in Tilburg kwam zaterdagmiddag tot een abrupt einde: hij kwam vast te zitten in het drijfzand en durfde niet van zijn quad af te stappen. Hij is uiteindelijk door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd.