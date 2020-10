Volkstuinders voelen zich geschoffeerd door stadsbestuur Tilburg

Namens Het Groene Bosch heeft Wouters de vragen per brief aan burgemeester en wethouders voorgelegd. Hij steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. ,,De leden hebben met verontwaardiging en verbijstering kennisgenomen van uw plannen op de locatie Rielseweg in Tilburg, zijnde onze directe buren. In het verleden zijn wij regelmatig met de gemeente in overleg geweest omtrent de onveilige en onwettelijke situaties, die zich zo vlakbij ons volkstuincomplex afspeelden op de locatie Rielseweg. Afgesproken was dat gemeente en bestuur van de vereniging elkaar op de hoogte zouden houden van ontwikkelingen. Dit is dus niet gebeurd en daardoor voelen de leden zich geschoffeerd."