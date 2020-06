Volle bak wordt het niet meer op de Tilburgse universiteit

Dit ben ik, dit zijn wij Sandy Donders: ‘Jongeren in zetjes vooruit helpen: zó mooi!’

11 juni SERIE DIT BEN IK, DIT ZIJN WIJ - Sandy Donders, kind van de Vogeltjesbuurt, is misschien wel de meest gelouterde jongerenwerker van Tilburg. Ze voelt zich als een vis in het water. ,,In ons team hoeft niemand zich een nummerke te voelen."