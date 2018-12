Volop ambitie voor Tilburgs Stappegoorgebied

Auto knalt tegen lichtmast op N269 bij Hilvaren­beek, bestuurder spoorloos

6:18 HILVARENBEEK – Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen een lichtmast geknald op de N269 ter hoogte van Hilvarenbeek. Toen de hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder nergens te bekennen.