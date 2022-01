Volop genieten tijdens jaarlijkse vogeltelling: ‘Kijk, een sperwer!’

BERKEL-ENSCHOT - Dit weekend is de jaarlijkse nationale tuinvogeltelling in Nederland. Drie dagen lang, elke dag een half uur de vogels in je tuin tellen.

Vanachter de glazen schuifpui, zittend in haar luie stoel, met verrekijker en vogelgids onder handbereik, telt Hanneke Stoppelenberg (80) uit Berkel-Enschot, mee aan de actie van de Vogelbescherming Nederland. ,,Kijk, een sperwer!”

Ze heeft de verrekijker eigenlijk niet nodig, net zomin zoals de gids. ,,Ik zit hier elke dag te genieten van alle leven in mijn tuin. Daardoor ken ik de soorten inmiddels wel.” Haar tuin is ook een walhalla voor vogels: er zijn voederplekken, vetbollen en pindahuisjes. ,,Ik laat ook al het blad van de bomen en struiken liggen, dat helpt. Maar soms grijp ik in bij de duiven: dat zijn van die vreters. Die worden te dik.”

Lees verder onder foto.

Volledig scherm Hanneke Stoppelenberg telt de vogels in haar achtertuin in Berkel-Enschot. © Pix4Profs / Johan Wouters

Komen en gaan

Een half uurtje tellen levert zo’n dertig vogels op. Overvliegende vogels tellen niet mee, maar dat maakt bij Stoppelenberg niet uit. In haar tuin is het een komen en gaan van vogels: koolmezen, kepen, duiven, heggenmussen, roodborstjes en merels. En een staartmees, wat bijzonder is voor haar tuin: ,,Die zitten vaak bij mijn buren maar niet hier. Oh kijk! Een groenling!”

Het is pas de eerste keer dat ze meedoet met de vogeltelling. ,,Ik ben benieuwd of het in mijn tuin echt zo druk is met vogels als ik denk.” Een ‘vogelaar’ vindt ze zichzelf niet: ,,Ik trek er niet op uit om vogels te spotten. Als ik buiten wandel, hoor ik ze en probeer ik ze herkennen maar dat is zo moeilijk. Bovendien: als ik naar mijn tuin kijk, geniet ik net zo veel en verveel ik me nooit.”

Merelziekte

Ze merkt wel dat het aantal en soorten vogels in haar tuin varieert. ,,Vorig jaar was er een merelziekte. De merels die ik toen zag, zagen er niet goed uit. Maar ze zijn weer helemaal terug. En dit jaar zijn er weer veel staartmezen. Die vind ik toch zo vertederend met hun kleine kopje.” Zelf heeft ze ook vogels gehad: ,,Eerst een beo en later een parkiet. Die we leerden praten: lekkerrrrrrr kopje koffie!”

Vogels kijken heeft voor Stoppelenberg nog een voordeel: ,,Je leert goed stilzitten. Zo kan ik de eekhoorn die hier regelmatig komt, goed bekijken. Hoewel die nu niet meer zo angstig is. Kijk, daar heb je ‘m!” Zonder gêne pakt de eekhoorn een noot en is weer weg. ,,Af en toe leg ik ook wat voor hem klaar. En nu hoorde ik dat gemalen eierschalen goed zijn voor vogels. Dus daar ga ik van de week eens mee aan de slag.”