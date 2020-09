Volop klachten in eerste week deelscooters in Tilburg: Recht voor je deur of dwars over de stoep

Scooters die de hele stoep blokkeren waardoor er geen scootmobiel langs kan, omgevallen exemplaren of zelfs een scooter die recht voor een voordeur is neergezet. Ja, de slecht geparkeerde scooters van Go Sharing maken op sociale media in elk geval de tongen los. Zomaar een greep: ‘Zwaar irritant', ‘ze worden gewoon neergepleurd op een voetbalveldje’ of ‘de gebruikers vliegen al wheelie-end door de straat’. Het werden zoveel klachten dat de Lijst Smolders inmiddels vragen heeft gesteld (‘Hoe denkt het college deze problemen in Tilburg direct aan te pakken?').

Volledig scherm De Go Sharing scooters blokkeren de doorgang voor fietsers en voetgangers © Facebook

Bovengemiddeld

Toch komt al dat gefoeter niet helemaal onverwacht: ook in andere steden was er bij de start gemor over de deelscooters, die iedereen met een app kan meenemen en overal weer neer kan zetten. Klachten horen bij de eerste paar weken, blijft Go Sharing benadrukken, daarna wordt het heel snel minder. ,,De scooters worden in Tilburg bovendien bovengemiddeld vaak gebruikt ten opzichte van andere steden in de week na de lancering. De start is dus goed” zegt Lloyd Drop van Go Sharing. Want als de scooters weinig stilstaan, zo redeneert hij, dan staan ze ook nooit lang in de weg.

Doof voor de klachten zijn ze echter niet, benadrukt Drop ook. ,,We veranderen nog deze week het gebied waar je de scooters niet mag parkeren, zodat enkele nauwe straatjes rondom het centrum geen overlast meer hebben. En verder monitoren we het gebruik goed.” Als iemand de scooter fout parkeert en een voorbijganger maakt daar melding van, dan krijgt de bestuurder een waarschuwing. De tweede keer volgt een boete, de derde keer kan de bestuurder geen scooter meer huren. ,,Als een scooter slecht geparkeerd staat, hopen wij dat mensen dat dus vooral melden bij ons. Na een waarschuwing zetten gebruikers hun scooter vaak al heel wat beter weg. Daarom neem de overlast na de eerste weken ook af", aldus Drop.

Volledig scherm Iemand liet een Go Sharing scooter achter recht voor de deur van Stelly Willem. Scooters mogen geen in- en uitgangen blokkeren. © Facebook

Ook vader krijgt boete

Verder is het ook wennen, vindt hij. Want ja, in overleg met de gemeente mag de scooter overal neergezet worden. Eigenlijk net als een normale scooter. Dus zolang het exemplaar op de stoep en niet in de weg staat, is het in principe goed. Uitgezonderd zijn een aantal plekken in de stad, zoals rondom de Heuvelstraat en de stadsparken.

Bij een nieuwe aanmelding moet ook het rijbewijs ingevoerd worden in de app. Dat kon echter niet voorkomen dat er afgelopen weekeinde door de politie nog vijf jongeren zonder rijbewijs van scooters werden geplukt. ,,Wij zijn daar alleen maar blij mee", stelt Drop. ,,Want deze jongeren rijden ook onverzekerd rond. Van één van de jongeren weten we inmiddels dat deze op het account van zijn vader rondreed. De jongen zal van de politie een boete krijgen maar de eigenaar van het account, in dit geval dus de vader, krijgt van ons een boete.”

Volledig scherm De Go Sharing scooter blokkeert de stoep voor bijvoorbeeld rolstoelen en mensen een kinderwagen © Bart Gotink/BD

Toch zal Go Sharing er nog een harde dobber aan hebben alle Tilburgse twitteraars te overtuigen, zo lijkt het. ,,Deze deelscooters zijn gewoon een vreselijke ontwikkeling voor de openbare ruimte. Het is net als in grote steden met al die stepjes. Het wordt een puinhoop zo.”

Volledig scherm De Go Sharing scooter moet buiten het park, bij voorkeur bij de stallingen geparkeerd worden. © Bart Gotink/BD