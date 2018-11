Volop plannen, maar Hilvarenbeek heeft nog maar 20 woningtitels te vergeven tot 2033

HILVARENBEEK - Voor de periode tot 2033 heeft de gemeente Hilvarenbeek voor alle dorpskernen nog maar 20 woningbouwtitels te vergeven. Dat beperkte aantal staat in schril contrast met de initiatieven voor in totaal 300 woningen die nog op de wachtlijst staan. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de woningbouw in Hilvarenbeek.

Bij de gemeente Hilvarenbeek komen nog wekelijks nieuwe aanvragen binnen voor nieuwe woningbouwinitiatieven. De economische voorspoed zorgde ervoor dat er het afgelopen jaar verzoeken kwamen voor 90 woningen. Dat brengt het totaal aantal woningen waarover de gemeente nog moet oordelen op 300. En dat terwijl er voor de komende veertien jaar nog maar 20 titels vergeven kunnen worden.

Op het voormalige Glaifa-terrein aan de Voortsepad in Hilvarenbeek worden momenteel 24 woningen gebouwd.

Blok aan het been

De cijfers tonen aan hoezeer het woningbouwbeleid in Hilvarenbeek is vastgelopen. Volgens de prognoses van de provincie mag Hilvarenbeek tot 2033 nog 663 woningen bouwen, maar doordat er in het verleden al veel bouwplannen zijn vastgelegd, heeft de gemeente nu weinig ruimte om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in de woningbouwmarkt, zoals de grote behoefte aan woningen voor starters en senioren.

Een blok aan het been van Hilvarenbeek is Gelderakkers II, de nieuwbouwwijk waar op termijn nog ruim 80 woningen moeten komen. Hoewel de provincie Brabant juist pleit voor inbreiding in de kernen in plaats van uitbreiding, wil Hilvarenbeek niet tornen aan Gelderakkers II. Dit plan moet de gemeente namelijk zo’n 2,3 miljoen euro opleveren. Bovendien is er in Gelderakkers al een splinternieuwe school gebouwd.

Op het terrein tussen de Koestraat en Papenstraat, waar voorheen de basisscholen St. Adrianus en De Driehoek stonden, start volgend jaar de bouw van 19 seniorenappartementen en 13 patiowoningen.

Ruimhartig

Quote Het college hoopt dat de provincie zich ruimharti­ger zal opstellen In 2019 wil het college van B en W met een nieuw woonbeleid komen. Het college hoopt bovendien dat de provincie zich ‘ruimhartiger zal opstellen’ wat betreft het aantal woningen dat Hilvarenbeek nog mag bouwen. Vooruitlopend op de visie heeft het college een reeks criteria opgesteld waaraan nieuwe bouwplannen in de kernen snel getoetst kunnen worden.



Zo moet een nieuw bouwplan bijdragen aan het oplossen van leegstand of knelpunten en een verbetering zijn voor de ruimtelijke kwaliteit in het dorp. Er moet gebouwd worden voor starters of senioren, waarvan 30 procent huur- en 70 procent koopsector. Een plan op een voor senioren geschikte locatie (in de buurt van voorzieningen) moet voor 80 procent op die doelgroep zijn gericht. Koopwoningen mogen maximaal 200.000 euro kosten en huurwoningen 710 euro (goedkope categorie) of 850 euro (middenhuur).