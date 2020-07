Volop ruimte, nooit meer zoeken en fietsendief krijgt het moeilijk: dit is de nieuwe fietsenstalling van Station Tilburg

De bouwmanager laat de stalling zien die in een jaar naast de LocHal uit de grond werd gestampt. Een flinke: 160 meter lang.



Hij loopt van de stationshal tot tegenover RAW aan de Willem II-passage waar de hoofdentree is. Vijftien meter breed en bijna zeven meter hoog. De fietsen worden gestald op de begane grond en eerste verdieping. Die zijn via twee schuine rolpaden met elkaar verbonden.



Alle fietsers komen via de entree aan de Willem II-passage binnen, met de ov-pas check je in. In plaats van een onbewaakte en bewaakte stalling heeft station Tilburg voortaan alleen een bewaakte. Iedere 24 uur gratis en daarna betaal je 1,25 euro per dag.



,,Je moet dus altijd in- en uitchecken”, vertelt Sontrop. ,,En bij de ingang komt een beheerder en reparatieruimte te zitten. Vanuit hier wordt het met camera’s centraal bewaakt.”



Buiten is het een zomerse dag, binnen in de stalling is het koel. De hele stalling is 1600 glaspanelen aangekleed, maar daar zit speling tussen. Bovenop ligt een groen dak met mos. ,,Als het veel regent wordt dat geabsorbeerd, dan plenst het water niet van het dak af, maar loopt het heel geleidelijk weg.”