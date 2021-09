Volt haakt af voor verkiezingen in Tilburg, ‘Eigen voorwaarden voor kandidatenlijst niet gehaald’

Volt Breburg, de gezamenlijke lokale afdeling van Volt voor Tilburg en Breda, kondigde onlangs aan dat begonnen werd met het werven van geschikte kandidaten. In november zou de partij een definitief besluit nemen over deelname aan de verkiezingen in maart 2022. Volt Tilburg is echter nu al tot de conclusie gekomen dat die deelname te vroeg komt voor de jonge partij.

Mannen en vrouwen

Een belangrijke voorwaarde voor de partij was dat er evenveel mannen als vrouwen op de kandidatenlijst zouden staan. Dat bleek niet haalbaar. Of er überhaupt voldoende geschikte kandidaten waren, laat de woordvoerder in het midden. ,,Een belangrijke eis was ook dat kandidaten al lid van Volt waren vóórdat we bekendmaakten dat we aan de verkiezingen wilden deelnemen. Het is jammer dat we nog niet aan onze complete lijst van voorwaarden kunnen voldoen.”