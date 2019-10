Vondst waterput naast Sint Petruskerk verrast Hilvarenbeek

Iedereen dacht dat het een oude grafsteen was, het zware, donkere blok dat al sinds mensenheugenis in de fietsenstalling naast de Sint Petruskerk lag. Die fietsenstalling wordt sinds een aantal weken heringericht. Een mooie gelegenheid om die oude grafsteen eens een keer goed te bekijken, zo dachten ze bij stichting De Beekse Toren. ,,We hadden al wel het vermoeden dat er geen graf onder zou liggen”, vertelt bestuurslid Werner Hermans van de stichting. ,,Je vindt in Hilvarenbeek op meer plekken van dat soort stenen, maar we waren wel benieuwd of er misschien een opschrift op de onderkant van de steen zou staan.”