Voor 500 monden komt het eten in Alphen letterlijk van heel dichtbij: ‘En dat smaakt echt anders’

,,Het is een superjaar geweest”, zegt voorzitter Nol van den Berg (51) over de eerste periode dat de boerderij van de coöperatie in bedrijf is. ,,Ik had niet gedacht dat we er nu al zo voor zouden staan. Maar het blijft complex, zoeken en pionieren. En niet te ver vooruit kijken.” Het plan voor een coöperatie dat Van den Berg vier jaar geleden opvatte, mondde uit in een boerderij met bijna twaalf hectare grond aan de Goedentijd in Alphen. ,,We doen het met zijn allen, er is veel potentie en kennis gebundeld.”