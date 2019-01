Voor 'bad ass’ Frens Frijns moet alles kloppen

Collin Hoefnagel is niet de boef waarvoor je hem aanziet

24 januari TILBURG - Collin Hoefnagel (44) zit vrijdag als levend boek achter een tafeltje in de LocHal. In de Human Library vertelt de Tilburger over het foute pad dat hij achter zich liet. In het Brabants Dagblad vertelt hij nu al het verhaal van zijn leven.