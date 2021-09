Vóór corona zou Veemarktkwartier nóg een kantoor krijgen, wordt nu wooncomplex: ‘Het thuiswerken bevalt goed’

Het is 2019 en alle lichten voor de bouw van De Lobby staan op groen. Naast rijksmonument Het Patronaat in het Veemarktkwartier komt een ‘waardige buurman’ te staan, de omgevingscommissie is enthousiast over het ontwerp. Maar vervolgens breekt corona uit.



,,Het heeft ons de ogen geopend”, zegt opdrachtgever Stefan Lanslots, eigenaar van het bedrijf Avec. ,,De een vond het super, de ander helemaal niks, maar de meeste mensen is het thuiswerken goed bevallen. En het is goed gegaan. Waarom zou je dan nog meer kantoorruimte aan de stad toevoegen?”