Voor dit Tilburgse echtpaar was het liefde op het eerste gezicht

Reflecto­ren en onderzoek na twee ernstige botsingen tegen dezelfde boom in Tilburg

2 oktober TILBURG - Twee eenzijdige botsingen in enkele dagen, waarvan één met fatale afloop, tegen dezelfde boom aan de Sweelincklaan is voor de gemeente Tilburg reden om in te grijpen. ,,De schrik zit er behoorlijk in, ook bij ons”, aldus een woordvoerder. ,,Een ongeval met dodelijke afloop is verschrikkelijk.”