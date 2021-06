Voor een bak nasi 64 dagen de cel in, ‘het was echt dom van me’

Oisterwijk­se machinebou­wer Tobroco zet eerste stap op overname­pad

14 juni OISTERWIJK - De Oisterwijkse machinebouwer Tobroco-Giant is het overnamepad op gegaan. Het bedrijf lijft ULBO Machinery in Zwolle in, dat onder meer triplaten en trilstampers produceert. Alle twintig werknemers gaan mee over.