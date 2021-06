Voor één dag directeur van de woningstichting: ‘Ik zou elk huis een grotere slaapkamer geven’

De stempel in het ‘gele boekje’ is geliefd, dus staat er de hele dag een rij

9 juni TILBURG - Het is geen officieel vaccinatiebewijs, maar toch willen veel mensen een stempel in het ‘gele boekje’ na een coronavaccinatie. Het kan nogal wat voeten in de aarde hebben om die te bemachtigen. ,,We hebben hier maar één stempel.”