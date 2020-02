Voor fietspad van Moergestel naar Haghorst moeten 83 bomen om

Pèkske beu? In de Spoorzone wordt deze dagen carnavals­kle­ding geruild

10:04 Woe 19 feb: Oud carnavalspakje beu, tijd voor een nieuwe? In de Spoorzone spelen ze er handig op in door een levendige ‘pèkskes-ruilhandel’ op te zetten. ,,Ik had zelf redelijk wat pakjes liggen, dat stapelt zich maar op”, vertelt Bas van Hamont.