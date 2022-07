Voor het eerst in jaren geen Oliemeulen met Jungle Life op de kermis in Tilburg: ‘Te weinig personeel’

Deze kermisattractie begon ooit met een paar spinnen in een café en is uitgegroeid tot een populaire attractie en tevens een extra inkomstenbron voor De Oliemeulen. De verscholen dierentuin was in de parkeergarage aan het Paleisring. Tijdens de pandemie was er een beperkte kermis en geen Jungle Life. Nu de kermis is als vanouds missen bezoekers de slangen, de spinnen en de wandelende takken.

Het zit er dit jaar niet in, zegt woordvoerder Martijn van Heijst. ,,We hebben te weinig personeel. Tijdens corona waren we dicht en hadden we geen inkomsten. In die periode is veel personeel vertrokken. We concentreren ons op De Oliemeulen. De kermis betekent van dinsdag tot vrijdag opbouwen en tijdens de kermis moeten er telkens zeven mensen zijn om alles in goede banen te leiden. 's Avonds soms meer, voor de veiligheid. Dat zou ten koste gaan van het werk op De Oliemeulen. Hopelijk zijn we volgend jaar weer op de kermis.”