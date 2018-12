Voor kerst wordt 'signaal afgegeven' over parkeren in Spijkerbeemden Tilburg

Een hele waslijst aan problemen, somde Wil Verschuren, voorzitter van Wijkraad Groenewoud, op bij aanvang van de bespreking van maandagavond in wijkcentrum Spijkerbeemden. De overlast van parkerende schoolbezoekers, een gebrek aan afvalbakken, geen trottoirs en het onderhoud van groenvoorzieningen.



Parkeerproblemen

Belangrijkste punt: de zo gewenste aanpak van parkeerproblemen, volgens de buurt veroorzaakt door studenten en docenten van de naburige scholen. Wethouder Berend de Vries (wijkwethouder) beloofde op korte termijn, volgens de wethouder voor kerst, borden te laten plaatsen met 'parkeren in de vakken'. Pas na een bezwaartermijn van zes weken kan er dan ook daadwerkelijk gehandhaafd worden, mits de parallelweg van de Appenijnenweg in de PDA's van de handhavers staat. Iets wat nu nog niet het geval is en er dus geen bekeuringen uitgedeeld kunnen worden.

Verder beloofde De Vries een algemeen overleg met collega Mario Jacobs (die parkeren in zijn portefeuille heeft) over verkeersbesluiten in de buurt, waarbij ook gaat worden gekeken naar maatregelen als doorgangen afsluiten, eenrichtingswegen maken of aan het toestaan van aan maar een kant parkeren per straat. "Het is op sommige punten nu levensgevaarlijk", vinden buurtbewoners. "Straten zitten dicht door geparkeerde auto's, waardoor het vuilnis niet wordt opgehaald omdat de vuilniswagen er niet door kan en we niet bereikbaar zijn voor hulpdiensten."

Slagbomen?

"En gaan jullie moeilijk doen als wij daar zelf een slagboom plaatsen?", oppert Amaudy Maduro. "Want we zijn het beu. Voor 1700 euro zetten we daar zelf zo'n ding neer." Niet de gewenste oplossing, volgens de Vries, die ook bakken om hondenpoep in te deponeren en extra afvalbakken beloofde. "Dan kunnen we er in ieder geval mensen op aanspreken", klonk het uit het zaaltje. Een eerder geplaatste afvalbak werd door onbekenden -na een klacht over dat die te dicht bij een huis zou staan- verplaatst, met betonblok en al. "Dan is die nu dus mobiel", grapte De Vries.

Bolle spiegel