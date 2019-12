Voor ontucht veroordeelde Kaatsheuvelse docent van school Gorinchem neemt ontslag

De directie van het Fortes Lyceum en onderwijskoepel Stichting OVO heeft ondanks zijn ontslag het Landelijk Meldpunt Vertrouwensinspecteur van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn ingeseind over de zaak. Directe aanleiding voor die stap zijn de reacties die de school kreeg nadat het Brabants Dagblad meldde dat een wiskundedocent van de school de komende vijf jaar Frankrijk niet in mag als gevolg van een veroordeling voor ontucht .

,,Daarna is voor advies contact opgenomen met politie. De ouders van leerlingen hebben deze informatie maandag gekregen. De eerste zorg van de directie en het team gaat uit naar de leerlingen en hun welbevinden’’, aldus de directie in een dinsdag verschenen persverklaring.

Eigen onderzoek

De directie was anderhalve week geleden al gestart met een eigen onderzoek. Pas toen hoorde ze dat de man in Frankrijk recent was veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar nadat hij in juli 2018 een jongen had betast. Tegelijk met het opstarten van het eigen onderzoek werd een schorsingsprocedure in gang gezet. ,,Lopende het onderzoek heeft de betreffende docent donderdag 12 december zijn ontslag ingediend. De school heeft inmiddels een vacature uitstaan’’, aldus de directie die geen verder toelichting geeft.